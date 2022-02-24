Sultangazi’de, eşini ve çocuğunu rehin aldı

Alkollü olduğu iddia edilen M.A.G. isimli şahıs, eşi ve iki çocuğunu evde rehin aldı. Özel harekat ekiplerinin de hazır bekletildiği operasyonda teslim olan M.A.G., gözaltına alındı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde, dün saat 16.30 sıralarında, eşi ile aralarında geçimsizlik olan M.A.G. (36) evlerinin bulunduğu sokağa geldi.

Alkollü olduğu öne sürülen ve bir süre sokakta bağırıp çevredekileri rahatsız eden M.A.G., daha sonra oturdukları binaya girerek komşularıyla tartıştı.

İkamet ettiği daireye giren M.A.G., evin kapılarını kilitleyerek eşi A.G.'yi (33) ve iki çocuğunu rehin aldı.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ HAZIR BEKLETİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.A.G., kapıyı açmaya yanaşmayınca polisi alarma geçirdi. Çağrılan özel harekat polisleri olası bir operasyon için hazır bekletildi.

ANNE VE ÇOCUKLARI BALKONA ÇIKTI

Rehin alınan anne ve çocuklarının balkona çıktıkları ve korktukları görüldü. Mahalle sakinleri de pencerelerine çıkarak olan biteni izledi.

KAPIYI 1 SAAT SONRA AÇTI

Polisin yaklaşık 1 saatlik ikna çabası sonucu M.A.G., kapıyı açtı. M.A.G., polis tarafından gözaltına alınarak akrep diye tabir edilen zırhlı araca bindirildi. Eşi A.G. de bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.