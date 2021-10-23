İstanbul'da eski çalıştığı taksi durağındaki bir taksiyi parçalayan adam, araç sahibi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Taksici camiasının neredeyse olaysız günü geçmiyor.

Kahramanı taksici olan son olay İstanbul Sultangazi'de yaşandı.

Ö.Ö. isimli öfkeli şahıs elinde sopa ve bıçak ile eskiden çalıştığı taksi durağına geldi.

TAKSİYİ PARÇALADI

Durağa gelen Ö.Ö. elindeki sopa ile durağın önünde bulunan taksiye vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, aracın camlarını kıran şahıs, kaportaya ve kapılara vurmaya devam etti.

Sultangazi'de eski çalıştığı durağa ait aracı parçalayan taksici VİDEO



GÖZALTINA ALINDI

Elinde bıçak ile koştuğu esnada polis ekipleri tarafından yakalanan ve alkollü olduğu öne sürülen Ö.Ö. gözaltına alındı.

Ö.Ö. tarafından aracı parçalanan taksici, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Görüntülerde, Ö.Ö.’nün taksiyi parçaladığı anlar görülürken, sürücü taksisini parçalayan kişiden şikayetçi oldu.



