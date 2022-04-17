Evine gittiği sırada 3 kişi tarafından saldırıya uğrayan Gazi Gürbüz, sokak ortasında tekme tokat darbedildi. Yaşanan anlar, kameralar tarafından kaydedildi.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Sultançiftliği Mahallesi'nde, geçen perşembe günü saat 18.30 sıralarında, Arnavutköy'deki işinden evine giden Gazi Gürbüz (49) ikamet ettiği sokağa geldiği sırada kendisini otomobille takip eden 3 kişi tarafından sokak ortasında tekme tokat darbedildi.

Saldırganlar, Gürbüz’ü darbettikten sonra olay yerinden kaçtı.

DHA’nın haberine göre; çeşitli yerlerinden yaralanan Gürbüz, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Hastanede tedavi altına alınan Gürbüz, 10 gün iş göremez raporu aldı.

“Satın aldığım tarlayı kendilerine vermemi istediler”

Yaşadıklarını anlatan Gazi Gürbüz, şu ifadeleri kullandı:

“Geçen yıl memleketim Malatya'da tarla aldım. Aynı zamanda köylülerim olan bu kişiler, birkaç ay sonra yanıma gelerek satın aldığım tarlayı kendilerine vermemi istediler. Ben kabul etmeyince o zaman da beni darbettiler. Arnavutköy'de bulunan iş yerimi bastılar.

Sultangazi'de, evine giderken tekme tokat darbedildi ViDEO







“Sürekli tehdit ediyorlar”

Bunlar 3 kardeş. Sürekli almış olduğum tarlayı cüzi bir rakam karşılığında kendilerine satmamı istiyorlar. Sürekli tehdit ediyorlar. Benim almış olduğum tarla, bu kişilerin tarlasına yakın.”

“73 bin TL parayı da alarak beni gasbettiler”

Evine geldiği sırada pusuya yatan kişilerin saldırısına uğradığı belirten Gürbüz, “Ben aracımı park edip indikten sonra bunlar da otomobilden inerek, aracımın camını kırıp zarar verdiler. Daha sonra beni dövmeye başladılar. Bu sırada üzerimde 73 bin TL parayı da alarak beni gasbettiler. Bu paranın üzerimde olmadığını bir gün sonra fark ettim. Çünkü ben 24 saat kendimde değildim. Bu parayı da onların aldığını düşünüyorum. Vücudumun çeşitli yerlerinde yaralar oluştu. Bu kişiler sürekli beni tehdit ediyorlar.” dedi.