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    Sultangazi'de fırındaki asansörün halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı

    Bir çalışanın hayatını kaybettiği kazada işletmenin sahibinin oğlu ağır yaralanırken, belediye ekipleri fırını mühürledi.
    • İHA
    • 20.12.2020 - 16:48
    • Güncelleme : 20.12.2020 - 17:13
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    Sultangazi'de fırındaki asansörün halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı

    İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir fırındaki asansörün halatı koptu.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri asansörde mahsur kalan kişileri kurtarmak için müdahale etti.

    1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI

    Kazada, fırında çalışan yabancı uyruklu J.N. hayatını kaybederken, fırının sahibinin oğlu Tayfun A. yaralandı.

    Ağır yaralı Tayfun A., 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    MÜHÜRLENDİ

    Öte yandan, olay yerine gelen Sultangazi Belediyesi ekipleri, fırını mühürledi.

    Sultangazi'de fırındaki asansörün halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı ViDEO


    Sultangazi de fırındaki asansörün halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı #1

    Sultangazi de fırındaki asansörün halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı #2

    Sultangazi de fırındaki asansörün halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı #3

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