Bir çalışanın hayatını kaybettiği kazada işletmenin sahibinin oğlu ağır yaralanırken, belediye ekipleri fırını mühürledi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir fırındaki asansörün halatı koptu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri asansörde mahsur kalan kişileri kurtarmak için müdahale etti.

1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI

Kazada, fırında çalışan yabancı uyruklu J.N. hayatını kaybederken, fırının sahibinin oğlu Tayfun A. yaralandı.

Ağır yaralı Tayfun A., 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

MÜHÜRLENDİ

Öte yandan, olay yerine gelen Sultangazi Belediyesi ekipleri, fırını mühürledi.

Sultangazi'de fırındaki asansörün halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı ViDEO















