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- Sultangazi'de freni boşalan midibüs araçlara çarptı
Sultangazi'de freni boşalan midibüs araçlara çarptı
Kaymaya başlayan park halindeki midibüsün 2 araca çarpıp, çevrede paniğe sebep olduğu o anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 16.03.2021 - 10:45
İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı 2390 Sokak'ta park halinde duran özel bir şirkete ait servis midibüsü, freninin boşalması sonucu yokuş aşağı harekete geçti.
ÖNÜNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI
Yaklaşık 10 metre giden midibüs, park halindeki araçlarla çarparak durabildi. Midibüsün çarptığı 2 araçta hasar meydana gelirken, yaşanan kaza anı ise bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.