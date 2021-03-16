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    Sultangazi'de freni boşalan midibüs araçlara çarptı

    Kaymaya başlayan park halindeki midibüsün 2 araca çarpıp, çevrede paniğe sebep olduğu o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 16.03.2021 - 10:45
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    Sultangazi'de freni boşalan midibüs araçlara çarptı

    İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı 2390 Sokak'ta park halinde duran özel bir şirkete ait servis midibüsü, freninin boşalması sonucu yokuş aşağı harekete geçti.

    ÖNÜNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

    Yaklaşık 10 metre giden midibüs, park halindeki araçlarla çarparak durabildi. Midibüsün çarptığı 2 araçta hasar meydana gelirken, yaşanan kaza anı ise bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Sultangazi de freni boşalan midibüs araçlara çarptı #1

    Sultangazi de freni boşalan midibüs araçlara çarptı #2

    Sultangazi de freni boşalan midibüs araçlara çarptı #3

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