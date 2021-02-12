Sultangazi'de fuhuş iddiası ortalığı karıştırdı

7 katlı binanın 1'inci katında fuhuş yapıldığını öne süren bina sakinleri ile fuhuş yaptığı iddia edilen 1'i kadın 2 kişi arasındaki tekmeli tokatlı kavga çıktı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı binanın 1'inci katında fuhuş yapıldığını öne süren bazı bina sakinleri, duruma tepki gösterdi.

Polisi arayarak ihbarda bulunan bina sakinleri ile daireden çıkan 1'i kadın 2 kişi arasında tartışma çıktı.

TEKME TOKATLI KAVGA

Bina sakinleri ile fuhuş yaptığı iddia edilen 2 kişi arasındaki tartışma kısa sürede tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü.

Araya giren vatandaşlar kavgayı ayırarak bina sakinlerini uzaklaştırdı.

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BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, fuhuş yaptığı iddia edilen 2 kişi, daire sahibi ve şikayetçi tarafları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.