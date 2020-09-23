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Sultangazi'de gasbedilen 3 kişi elleri arkadan bağlı evden kaçtı

Sultangazi'de gasbedilen 3 kişi elleri arkadan bağlı evden kaçtı

Afganistan uyruklu 3 kişi, evlerine zorla giren yine Afganistan uyruklu 5 şüpheli tarafından önce gasbedildi daha sona şiddet gördü.