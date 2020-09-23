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- Sultangazi'de gasbedilen 3 kişi elleri arkadan bağlı evden kaçtı
Sultangazi'de gasbedilen 3 kişi elleri arkadan bağlı evden kaçtı
Afganistan uyruklu 3 kişi, evlerine zorla giren yine Afganistan uyruklu 5 şüpheli tarafından önce gasbedildi daha sona şiddet gördü.
- DHA
- 23.09.2020 - 10:58
İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Habibler Mahallesi'nde yaşayan Afganistan uyruklu 3 kişinin evine gelen yine Afganistan uyruklu 5 şahıs, kapıyı çalarak zorla içeri girdi.
İçeride bulunan 3 kişiyi darbeden şüpheliler, ellerini arkadan bağlayarak paralarını ve cep telefonlarını alarak olay yerinden uzaklaştı.
ELLERİ BAĞLI ŞEKİLDE KAÇTILAR
Şüphelilerin uzaklaşmasından kısa bir süre sonra, gaspa uğrayan üç kişi de elleri arkadan bağlı şekilde evden çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Gaspa uğrayan kişilerin konu ile ilgili şikayette bulunmadığı ve yaşadıkları eve gelmedikleri öğrenildi.
Yaşanan gasp olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultangazi'de gasbedilen 3 kişi elleri arkadan bağlı evden kaçtı ViDEO