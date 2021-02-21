İşe giden gençten para isteyip bıçaklayan saldırganlar, bir vatandaşın olayı görüp bağırması üzerine olay yerinden kaçtı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde işe giden bir genç, gaspçıların hedefi oldu.

Yanına gelen üç kişi tarafından darbedilen genç, direnmeye çalışınca saldırganlardan biri tarafından bıçaklandı.

YARDIMINA ÇEVREDEKİLER YETİŞTİ

Bacağından yaralanan gencin yardım çığlıklarını duyan bir vatandaş, evinin balkonundan yaşanan dehşeti gördü. Vatandaşın bağırması ve polise haber vermesi üzerine üç saldırgan koşarak kaçtı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı genci ambulansla hastaneye kaldırdı.

Sultangazi'de gaspçı dehşeti VİDEO

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen gencin, gaspçılardan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Yaşanan gasp dehşeti ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.