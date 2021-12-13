Başıboş 4 köpeğin saldırarak telef ettiği keçinin sahibi, geçimini hayvanlarıyla sağladığı için üzüntüsünü dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sultangazi Cebeci köyünde sahipsiz şekilde başıboş dolaşan 4 köpek, saldırgan tavırlar sergiledi.

22 yıldır baraka evde kedi, köpek, tavuk ve keçi gibi çeşitli hayvanları ile birlikte yaşayan Ercan Balıkçı'nın, gözü gibi baktığı keçisi telef edildi.

"GEÇİMİMİ TAVUK VE KEÇİDEN SAĞLIYORUM BAŞKA GELİRİM YOK"

Ercan Balıkçı, "Bugün keçimi Gazi Mahallesi'nden gelen köpekler öldürdü. Gazi Mahallesi’nde gerçek kurt besliyorlar. Bu kurt ise köpekler ile çiftleşince kurt bozması köpek oluşuyor, bunlar da evcil hayvanlara zarar veriyorlar. İlgilenen yok. Hayvanım öldü, peki benim zararımı kim karşılayacak. Tavuğumu da öldürdüler ben kime nasıl başvuracağım. Kime söylemem gerekiyor. Ben geçimimi tavuk ve keçiden sağlıyorum başka bir gelirim yok." dedi.

Sultangazi'de geçimini sağladığı keçisini, köpekler telef etti VİDEO









