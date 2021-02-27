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Sultangazi'de haber alınamayan kadın evinde felçli bulundu

Sultangazi'de haber alınamayan kadın evinde felçli bulundu

Eşi uzun yol şoförü olduğu öğrenilen bir kadının, evinde yalnız olduğu sırada felç geçirdiği öğrenildi.