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- Sultangazi'de haber alınamayan kadın evinde felçli bulundu
Sultangazi'de haber alınamayan kadın evinde felçli bulundu
Eşi uzun yol şoförü olduğu öğrenilen bir kadının, evinde yalnız olduğu sırada felç geçirdiği öğrenildi.
- İHA
- 27.02.2021 - 16:02
Sultangazi Uğurmumcu Caddesi’nde yaşayan Nurcan Ç. isimli vatandaş, eşi uzun yol şoförü olduğu için 3 haftadır evde yalnızdı.
Nurcan Ç. ile aynı apartmanda yaşayan akrabaları zile basmaları ve telefon ile sıklıkla aramalarına rağmen bir cevap alamadı.
Endişelenen aile polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
MERDİVENLE ULAŞILDI
İtfaiye ekipleri Nurcan Ç.’nin üçüncü katındaki evine merdiven ile ulaştı.
Daireye giren ekipler, Nurcan Ç.’yi baygın halde buldu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kadının felç geçirdiği tespit edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, hastaneye kaldırıldı.
Sultangazi'de kendisinden haber alınamayan kadın, evinde felç geçirmiş halde bulundu İZLE