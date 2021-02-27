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    Sultangazi'de haber alınamayan kadın evinde felçli bulundu

    Eşi uzun yol şoförü olduğu öğrenilen bir kadının, evinde yalnız olduğu sırada felç geçirdiği öğrenildi.
    • İHA
    • 27.02.2021 - 16:02
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    Sultangazi'de haber alınamayan kadın evinde felçli bulundu

    Sultangazi Uğurmumcu Caddesi’nde yaşayan Nurcan Ç. isimli vatandaş, eşi uzun yol şoförü olduğu için 3 haftadır evde yalnızdı.

    Nurcan Ç. ile aynı apartmanda yaşayan akrabaları zile basmaları ve telefon ile sıklıkla aramalarına rağmen bir cevap alamadı.

    Endişelenen aile polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

    MERDİVENLE ULAŞILDI

    İtfaiye ekipleri Nurcan Ç.’nin üçüncü katındaki evine merdiven ile ulaştı.

    Daireye giren ekipler, Nurcan Ç.’yi baygın halde buldu.

    Sultangazi de haber alınamayan kadın evinde felçli bulundu #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Kadının felç geçirdiği tespit edildi.

    Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, hastaneye kaldırıldı.

    Sultangazi'de kendisinden haber alınamayan kadın, evinde felç geçirmiş halde bulundu İZLE

    Sultangazi de haber alınamayan kadın evinde felçli bulundu #2

    Sultangazi de haber alınamayan kadın evinde felçli bulundu #3

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