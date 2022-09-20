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    Sultangazi'de hafriyat kamyonuyla drift yaptı

    Tehlikeli hareketler yaparak trafikte ilerleyen ve diğer sürücüleri de tehlikeye atan hafriyat kamyonu, cep telefonu ile kayıt altına alındı.
    • 20.09.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 11:28
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    Sultangazi'de hafriyat kamyonuyla drift yaptı

    İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kaydedilen görüntüler, "pes" dedirtti.

    Arnavutköy yolunda hafriyat kamyonu sürücüsü önce sollama yaptı, daha sonra ise tehlikeli hareketler yaparak uzur süre yolda ilerledi.

    Hem kendisini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan hafriyat kamyonu şoförü, dakikalarca drift ve sollamalar yaparak yoluna devam etti.

    O anlar kaydedildi

    DHA'nın haberine göre; trafiği tehlikeye düşüren hafriyat kamyonu, sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

    Sultangazi'de hafriyat kamyonuyla drift yaptı VİDEO

    Sultangazi de hafriyat kamyonuyla drift yaptı #1

    Sultangazi de hafriyat kamyonuyla drift yaptı #2

    Sultangazi de hafriyat kamyonuyla drift yaptı #3


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