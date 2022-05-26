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    Sultangazi'de hırsıza meydan dayağı

    Girdiği binanın çatı katında yakayı ele veren hırsız, bölge sakinleri tarafından linç edilmeye çalışıldı.
    • 26.05.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 10:17
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    Sultangazi'de hırsıza meydan dayağı

    İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir bina çatısından hırsızlık yapan şahıs, mahalleliye yakalandı.

    Tekme tokat dayak yedi

    Dışarıya çıkarılan şahıs vatandaşlar tarafından tekmelerle darbedildi. Bazı kişilerin araya girmesiyle kurtulan hırsız, durumu fırsata çevirip ortadan kayboldu.

    O anlar ise çevredekiler tarafından görüntülendi.

    Sultangazi de hırsıza meydan dayağı #1

    Sultangazi de hırsıza meydan dayağı #2

    Sultangazi de hırsıza meydan dayağı #3


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