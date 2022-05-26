Sultangazi'de hırsıza meydan dayağı

Girdiği binanın çatı katında yakayı ele veren hırsız, bölge sakinleri tarafından linç edilmeye çalışıldı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir bina çatısından hırsızlık yapan şahıs, mahalleliye yakalandı.

Tekme tokat dayak yedi

Dışarıya çıkarılan şahıs vatandaşlar tarafından tekmelerle darbedildi. Bazı kişilerin araya girmesiyle kurtulan hırsız, durumu fırsata çevirip ortadan kayboldu.

O anlar ise çevredekiler tarafından görüntülendi.