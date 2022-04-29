Sultangazi'de fark edilen hırsızın 'selam' taktiği

Duvarını delip girdiği bir dükkandan hırsızlık yapan şahıs, kendisini gören bir kişiyle selamlaşarak izini kaybettirdi.

İstanbul Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'ndeki bir akvaryum dükkanını hedef alan hırsız, zemin kattaki depo duvarını delerek içeri girdi.

Soygun sırasında fark edildi

Hırsız, ilerleyen dakikalarda akvaryum malzemelerini yanında getirdiği poşete koyarken, bu sırada sesler duyan bir kişi zemin kata bakarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Tedirgin olan kişi, bulunduğu noktadan farklı bir noktaya geçerek beklemeye başladı.

Selam vererek dikkat çekmemeye çalıştı

İçeride yaklaşık 20 bin lira değerinde akvaryum malzemesi çalan hırsız dışarı çıkınca bekleyen kişi ile karşılaştı. Dikkat çekmemek için dışarıdaki vatandaşa selam veren şüpheli, daha sonra deponun demir kapısını kapatarak olay yerinden uzaklaştı. Deponun önündeki vatandaş ise hırsızın selamını alıp, selam verdi.

Sultangazi'de duvar delip hırsızlık yaptı selamlaşıp ayrıldı

"Birbirlerine el sallıyorlar"

DHA' ya yaşanan olayla ilgili şaşkınlığını dile getiren depo sahibi İrfan Aşçı, yaptığı açıklamada, "Gece saat 02.30 sıralarında depomuza duvarı delerek giriyor. İçeride bulunan 20 bin lira değerindeki malzemeleri çalıyor. Dışarıda bir kişi sesleri duyup, tedirgin olmuş. Dışarı çıktığında konuyla alakası olmayan vatandaşla karşılaşıyorlar. Birbirlerine el sallıyorlar." dedi.