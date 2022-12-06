Hırsızlar, Sultangazi’de Yunus Şahin tarafından işletilen markete dadandı. Kağıt toplayıcısı kılığında gelen kadınlar ekmek çalarken, koliyle gelen bir şahıs da tezgahtaki meyveleri çaldı.

Sultangazi'ye bağlı Esentepe Mahallesi’nde Yunus Şahin isimli vatandaşın işlettiği market, bir hafta içinde iki defa karton toplayıcılığı yapan hırsızlar tarafından soyuldu.

İlk olayda iki kadın, market önünde asılı bulunan ve içinde ekmeklerin bulunduğu poşeti çaldı. İkinci olayda ise yanında koli ile gelen bir kişi, üzeri branda ile kapalı bulunan tezgahtaki meyveleri çaldı.

“Bu kadar da vicdansızlık olmaz ki”

İHA’nın haberine göre; Yunus Şahin, "Burada ben esnaflık yapıyorum. Bundan bir hafta önce iki kişi geliyor, gözcü olarak bir çocuk bırakıyorlar. Sabah fırıncının bırakmış olduğu ekmeği kadın geliyor, hepsini alıp gidiyor. Dün gece de burada sözde gece kağıt toplayıcılığı yapan bir şahıs, yanında koli ile birlikte gelip burada gece üstünü branda ile örttüğümüz meyveleri çalıyor. Kocaman koli ile geliyor. Kolinin içini doldurarak alıp gidiyor. Hani desek ki ihtiyacı vardır üç beş tane almış helali hoş olsun derdim ama adam yanında kocaman koli ile geliyor. Burada kolinin içini doldurup alıp gidiyor. Bu kadar da vicdansızlık olmaz ki. Biz de burada ekmeğimizi kazanıyoruz yazık günahtır." dedi.

Sultangazi'de hırsızlar, markete dadandı VİDEO