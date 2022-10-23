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    Sultangazi'de hırsızlığa tepki gösteren mahalleli at arabasıyla kovalandı

    İnşaattan malzeme çalan 5 kadın, kendilerine engel olmak isteyen mahalle sakini üzerine at arabası sürdü.
    • 23.10.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 09:59
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    Sultangazi'de hırsızlığa tepki gösteren mahalleli at arabasıyla kovalandı

    İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, 20 Ekim perşembe günü sabah saatlerinde, 5 kadın mahallede bulunan bir inşaat şantiyesine girdi.

    İnşaat şantiyelerine dadanan at arabalı kadınlar, bir şantiyeden çaldıkları malzemeleri at arabasına yükledi.

    Gelen sesler üzerine durumu fark eden bir mahalle sakini, aşağı inerek ellerindeki tahta parçasıyla şüphelilere müdahale etmek istedi.

    Mahalle at arabasıyla tehdit edildi

    5 kadın bindikleri at arabasını kendilerini durdurmaya çalışan mahalle sakininin üzerine sürdü. Mahalle sakini kaçarak ezilmekten son anda kurtuldu. Kadınlar kısa sürede izini kaybettirdi.

    O anlar kayıt altına alındı

    DHA'nın haberine göre, yaşanan o anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Sultangazi de hırsızlığa tepki gösteren mahalleli at arabasıyla kovalandı #1

    Sultangazi de hırsızlığa tepki gösteren mahalleli at arabasıyla kovalandı #2

    Sultangazi de hırsızlığa tepki gösteren mahalleli at arabasıyla kovalandı #3


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