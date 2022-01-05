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    Sultangazi'de hırsızlığı fark edince tokatlayarak dışarı çıkarttı

    İş yeri sahibi, cep telefonu çalma girişiminde bulunan kişiyi tokatlayarak dışarı çıkarttı.
    • İHA
    • 05.01.2022 - 18:00
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 18:10
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    Sultangazi'de hırsızlığı fark edince tokatlayarak dışarı çıkarttı

    İstanbul'un Sultangazi ilçesi Gazi Mahallesi'nde telefon satışı yapan bir iş yerine, geçen cumartesi günü iki kişi geldi.

    Kişilerden biri, iş yeri sahibine telefonunu satmak istediğini söyledi.

    REYONDA BULUNAN TELEFONLARI ALMAYA KALKIŞTI

    İş yeri sahibi telefona baktığı sırada iddiaya göre diğer kişi, reyonda bulunan cep telefonunu çalmaya kalkıştı.

    İş yeri sahibi, durumu fark ederek, telefon çalma girişiminde bulunan kişiye doğru koştu.

    ŞÜPHELİYİ TOKATLAYARAK DIŞARI ÇIKARTTI

    Elindeki telefonu alan iş yeri sahibi, ardından tokat atarak şüpheliyi dışarı çıkarttı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Sultangazi'de hırsızlığı fark edince tokatlayarak dışarı çıkarttı VİDEO

    Sultangazi de hırsızlığı fark edince tokatlayarak dışarı çıkarttı #1Sultangazi de hırsızlığı fark edince tokatlayarak dışarı çıkarttı #2


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