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    Sultangazi'de hırsızlık yapan kadının yakalanma anı

    Müşteri gibi girdiği mağazadan alışveriş yapan kadının cebinden cep telefonunu çalmaya çalışan Asya E.'nin o anları kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 01.05.2021 - 12:30
    • Güncelleme : 01.05.2021 - 14:32
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    Sultangazi'de hırsızlık yapan kadının yakalanma anı

    İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan bir giyim mağazasına müşteri kılığında gelen Asya E. isimli hırsız, alışveriş yapan bir kadını gözüne kestirdi.

    Kadını adım adım takip eden Asya E., cep telefonunun montunun cebinde olduğunu görünce harekete geçti.

    ÇALMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

    Asya E., aldığı ürünün ödemesini yapmak için kasaya yanaşan kadının arkasına geçerek cebindeki cep telefonunu aldı. Durumu hemen fark eden kadın müşteri, Asya E'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine Asya E., telefonu kadına geri verdi. Mağaza sahibi de durumu polise bildirdi.

    Sultangazi'de müşteri gibi girdiği mağazada hırsızlık yaparken yakalandı

    İKİ ARKADAŞIYLA GÖZALTINA ALINDI

    Olay yerine gelen ekipler, Asya E.'nin üzerinde yaptıkları aramada iki adet çalıntı olduğu düşünülen cep telefonu ele geçirdi. Asya E. ile birlikte kendisini dışarıda bekleyen iki arkadaşı da gözaltına alındı.

    Mağaza sahibi ve kadın müşteri, Asya E.'den şikayetçi oldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Sultangazi de hırsızlık yapan kadının yakalanma anı #1

    Sultangazi de hırsızlık yapan kadının yakalanma anı #2

    Sultangazi de hırsızlık yapan kadının yakalanma anı #3

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