Sultangazi'de İETT otobüsü bariyerlere saplandı: Yaralılar var Seyir halindeki otobüs, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Bölgede ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

Yine bir İETT otobüsü daha kazaya karıştı...

Bu kez adres İstanbul'un Sultangazi ilçesi.

Bölgede sefer yapan bir otobüs, sabah saatlerinde seyir halinde ilerlediği sırada, Habipler yol ayrımına geldiği esnada yanındaki minibüs sürücüsü tarafından sıkıştırıldı.

Sıkışan araçlar birbirine çarparken çarpmanın etkisiyle İETT otobüsü bariyerlere saplandı.

4 yaralı

Otobüste yolcu olarak bulunan Harun Talha Karaca, Zeynep Yağmur Karaca ve minibüste bulunan Melik Can Kurt ile Hazal Sunar yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Trafik oluştu

Ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken, güvenlik güçleri de bölgede kaza nedeniyle oluşan trafiği kontrollü şekilde sağladı.

Bölgede incelemeler devam ediyor.