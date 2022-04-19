İki grup arasında önce tartışma ardından kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde üzerinde iki grup, dün akşam saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Taraflar tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı.

İş yerine sığındılar

Kavga sırasında, saldırıdan kaçan 2 kişi, açık olan iş yerine sığındı.

Bu kez de grup, bir başka kişiye saldırdı.

Kavga anı kamerada

Sokakta yere düşen bu kişi de tekmelerin hedefi olmaktan kurtulamadı.

DHA’nın haberine göre yaşanan kavga anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de iki grubun kavgası kamerada VİDEO