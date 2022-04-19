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    Sultangazi'de iki grubun kavgası kamerada

    İki grup arasında önce tartışma ardından kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 19.04.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 10:02
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    Sultangazi'de iki grubun kavgası kamerada

    İstanbul’un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde üzerinde iki grup, dün akşam saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Kısa sürede tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

    Taraflar tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı.

    İş yerine sığındılar

    Kavga sırasında, saldırıdan kaçan 2 kişi, açık olan iş yerine sığındı.

    Bu kez de grup, bir başka kişiye saldırdı.

    Kavga anı kamerada

    Sokakta yere düşen bu kişi de tekmelerin hedefi olmaktan kurtulamadı.

    DHA’nın haberine göre yaşanan kavga anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Sultangazi'de iki grubun kavgası kamerada VİDEO

    Sultangazi de iki grubun kavgası kamerada #1

    Sultangazi de iki grubun kavgası kamerada #2

    Sultangazi de iki grubun kavgası kamerada #3

    Sultangazi de iki grubun kavgası kamerada #4

    Sultangazi de iki grubun kavgası kamerada #5


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