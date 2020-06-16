Biri yabancı uyruklu, iki grup arasında çıkan sopa ve demir çubuklu kavga, yoldan geçen sivil polisin uyarı ateşi üzerine sona erdi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde, yabancı uyruklu kişilerden oluşan bir grup ile başka bir grup arasında tartışma çıktı.

SOPALI DEMİR ÇUBUKLU KAVGA

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken; taraflar, sopa ve demir parçalarıyla birbirlerine saldırmaya başladı. Çevreki vatandaşların olaya müdahalesi yetersiz kalınca, durum polis ekiplerine bildirildi.

Sultangazi'de iki grup arasında kavga

SİVİL POLİS MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen ekipler tarafları ayırmaya çalışırken, oradan geçen bir sivil polis memuru havaya ateş açtı. Tarafların kavgası, polisin müdahalesiyle sonlandı.

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alınırken, taraflardan birinin kendilerini ayırmaya çalışan vatandaşa, 'Size ne oluyor, siz niye karışıyorsunuz?' diyerek tepki gösterdiği görüldü.