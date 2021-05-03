Sultangazi'de iki grup tekme tokat birbirine girdi

Kısıtlamayı ihlal ederek sokaklara dökülen gençlerin kavgaya tutuştuğu o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi’nde karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Kavga esnasında taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Vatandaşlardan tepki gören gençler bir süre sonra ise hiçbir şey olmamış gibi bölgeden ayrıldı. O anlar da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sultangazi'de kısıtlamaya uymayan gençlerin kavgası kamerada