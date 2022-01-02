Sultangazi'de iki sürücü arasında yumruklu kavga

İki otomobil sürücüsü arasında başlayan tartışma, yumruklu kavgaya döndü. Kavgayı araya giren bir vatandaş ayırmaya çalışırken, sokak ortasında yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul'un Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde cadde üzerinde ilerleyen iki otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Gece 00:30 sularında başlayan tartışma giderek büyürken, sürücülerden biri yanındaki arkadaşıyla diğer sürücüye saldırdı.

Diğer sürücü saldırıdan kendisini korumak için karşılık verince, tartışma yumruklu kavgaya döndü.

İki sürücü arasında yaşanan yumruklu kavgada, taraflarından birinin metre kullandığı görüldü.

ARAYA BAŞKA BİR VATANDAŞ GİRDİ

Bir vatandaş araya girerek kavgayı ayırdı ve iki tarafında otomobiline binmesini sağladı.

Ancak elinde metre olan sürücü otomobiliyle geri geri giderek , kavga ettiği sürücünün otomobiline yanaştı.

İddialara göre sürücü yanaştığı otomobile, aracıyla hafifçe çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

KAVGA ANI KAMERADA

Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin tartıştıkları kişiye saldırdığı görülüyor.

Taraflardan birinin yanında bulunan metre ile saldırdığı kameraya yansırken, diğer sürücünün kendini savunmak için iki kişiye karşılık verdiği, çevrede bulunan bir vatandaşın kavgayı araya girerek ayırdığı, daha sonra elinde metre olan sürücünün otomobiline binerek geri geri ilerlediği ve tartıştığı sürücünün otomobiline doğru gittiği görülüyor.