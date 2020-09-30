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    Sultangazi'de intihar girişimini görüntülemek için yarıştılar

    Ailevi sorunları olan kişi, Gaziosmanpaşa Viyadüğü'ne çıkarak yaşamına son vermek istedi. Polisin 2 saatte ikna ettiği kişiyi görüntülemek için bazı sürücüler adeta yarışa girdi.
    • DHA
    • 30.09.2020 - 11:23
    • Güncelleme : 30.09.2020 - 11:23
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    Sultangazi'de intihar girişimini görüntülemek için yarıştılar

    İstanbul TEM otoyolu Sultangazi mevkisi Gaziosmanpaşa Viyadüğü'ne çıkan ve iddiaya göre ailevi sorunları olan S.G.(25), bariyerleri aşıp, korkuluklara tırmandı.

    İntihar girişiminde bulunan kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine müzakereci polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    GÖRÜNTÜLEME YARIŞI

    Polis ekipleri, bir yandan bu kişiyi ikna etmeye çalışırken diğer yandan olumsuzluk yaşanmaması için trafikte önlem aldı.

    Sultangazi'de intihar girişimi İZLE

    Gaziosmanpaşa yönünden Gazi Mahallesi'ne seyir halinde olan bazı sürücülerin ise araçlarını yol kenarına park ederek cep telefonu ile yaşananları görüntüleme yarışına girdiği görüldü.

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    POLİS MEMURLARI SIRILSIKLAM OLDU

    İntihar girişiminde bulunan S.G.'nin, ikna çabaları sırasında zaman zaman hareket etmesi yürekleri ağızlara getirdi.

    İstanbul'da etkili olan sağanak yağıştan dolayı olay yerinde bulunan görevli polis memurları sırılsıklam ıslandı.

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    2 SAATTE İKNA OLDU

    Müzakereci polisin yaklaşık 2 saatlik çabası sonrasında S.G., ikna edilerek viyadükten indirildi.

    Polisin ikna etmesinin ardından S.G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Sultangazi de intihar girişimini görüntülemek için yarıştılar #3

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