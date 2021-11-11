Kendisini emlakçı olarak tanıdan şahsın çağırdığı adrese giden kadın, Özkan E. isimli şahıs tarafından gasbedilerek cinsel saldırıya uğradığını söyledi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 Kasım Pazartesi günü İstanbul Sultangazi'deki Yunus Emre Mahallesi'nde Özbekistan uyruklu Barchinoy K. sosyal medya üzerinden iş aradı.

Özbek kadın, kendisini emlakçı olarak tanıtan Özkan E. ile gündelik işlerde çalışmak üzere anlaştı.

Özkan E., Özbek kadını temizlik işi için Yunus Emre Mahallesi 2387 Sokak'ta bir daireye çağırdı.

CİNSEL İLİŞKİYE ZORLADI

Temizlik için verilen adrese gelen Barchinoy K., iddiaya göre burada Özkan E., tarafından bıçak zoruyla alıkonuldu. Kadının cep telefonunu gasbeden Özkan E., kadını cinsel ilişkiye zorladı.

Sultangazi'de iş vaadiyle çağırılan Özbek kadına cinsel saldırı ViDEO

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özkan E.'nin elindeki bıçağa rağmen direnen kadın, bulduğu bir anlık boşlukla kendini sokağa attı. Talihsiz kadın mahalle bakkalına sığınırken, şüpheli ise gözlerden kayboldu. İhbar üzerine Nilay yerine gelen polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

AYNI SUÇU DAHA ÖNCE DE İŞLEDİ

Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, kimliğini tespit ettiği Özkan E.'yi saatler içerisinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sırasında daha önceden de aynı yolla başka bir kadını tuzağına düşürüp gasbettiği, ardından da tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.

TEKRAR TUTUKLANDI

Serbest bırakıldıktan sonra aynı tuzakla Özbek kadını ağına düşüren şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.









