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Sultangazi'de iş yeri alevlere teslim oldu

Sultangazi'de iş yeri alevlere teslim oldu

İş yerinde başlayan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken üst katlarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için de çalışma başlatıldı.