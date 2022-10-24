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    Sultangazi'de iş yeri alevlere teslim oldu

    İş yerinde başlayan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken üst katlarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için de çalışma başlatıldı.
    • 24.10.2022 - 13:07
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 13:10
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    Sultangazi'de iş yeri alevlere teslim oldu

    İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki 5 katlı binanın en alt katındaki iş yerinde çıktı.

    Elyaf ve ayakkabı malzemesi üretilen atölyenin alev alev yandığını görenler ihbarda bulundu.

    Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalanları kurtarmak için de çalışma başlattı.

    AYRINTILAR GELİYOR...

    Sultangazi de iş yeri alevlere teslim oldu #1

    Sultangazi de iş yeri alevlere teslim oldu #2

    Sultangazi de iş yeri alevlere teslim oldu #3


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