Bir binanın zemin katında 2 pitbull yetiştiren şahıslar, mahallelinin tepkisiyle karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmaya polis müdahale etti.

İstanbul polisi, Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde cüzdan imalatı yapılan bir iş yerinde pitbull cinsi köpek beslendiği ve uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde ihbar aldı.

İhbarı değerlendiren polis, zabıta ekipleri ile birlikte adrese baskın yaptı.

İŞ YERİNDE 2 PİTBULL YAKALANDI

Yapılan kontrollerde uyuşturucu maddeye rastlanmazken, iki pitbull cinsi köpeğin uygunsuz koşullarda tutulduğu belirlendi. Pitbullar zabıta ekipleri tarafından el konularak, belediyenin hayvan barınağında gözlem altına alındı.

Sultangazi'de iş yerindeki pitbullar mahalleliyi ayağa kaldırdı VİDEO

MAHALLELİDEN TEPKİ

Bazı sokak sakinleri ise köpekleri besleyen iki kişiye tepki gösterdi. Sokak sakinleri ile iki kişi arasında yaşanan tartışmaya polis müdahale etti. Öte yandan köpeklerin tutulduğu iş yeri ekiplerce mühürlendi.