Kafasına caraskal düşen 60 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde, bir tekstil firmasında çalışan Hasan Aktepe ve mesai arkadaşı, iş yerine gelen makinenin yukarıya çıkarılması için aşağı indi.

İki arkadaş, yük kaldırma vincine bağlanarak 4. kata çıkarılması için makinenin ayarını yaptı.

Kaldırma işleminin başladığı sırada ise vincin caraskalı koparak, sert bir şekilde çalışanlardan Hasan Aktepe'nin başına düştü.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Çarpmanın etkisiyle Aktepe kanlar içerisinde yere yığılırken, adamın yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu.

Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen bir kadın, yanında bulunan bez parçasıyla Aktepe'nin başını tutarak tampon yapmaya çalıştı.

Sultangazi'de işçinin kafasına kanca düştü

HAYATINI KAYBETTİ

Aktepe, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Buradaki tedavisinin ardından ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aktepe'nin, yoğun bakıma alındığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

"KANCA KAFASINA DÜŞTÜ"

Olayın görgü tanıklarından olan Hüseyin Aydoğan, "Makineci atölyeye makine getirmiş. Makineyi yukarı çekerken, calaskalın ucundaki büyük kanca 4. kattan aşağıya vatandaşın kafasına düşüyor ve beyni patlıyor. İlk müdahaleyi iş sahibi, ben ve sağlıkçı bir arkadaş vardı üçümüz yaptık. Beyni patlamıştı Allah yardımcısı olsun." dedi.