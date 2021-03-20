Midibüs ile otomobil sürücüsünün kırmızıda geçerek kazaya neden olduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde, Hakan Kılıç yönetimindeki 34 LBS 657 plakalı midibüs ve Vahdet Vural'ın kullandığı 34 BA 1232 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yaptı.

Midibüs sürücüsü Kılıç u dönüşü yapıp ters yönde ilerlerken, otomobil sürücüsü Vural ise karşı yöne geçmek istedi.

KAZAYA SEBEP OLDULAR

Bu sırada Mehmet Bozkurt yönetimindeki 10 BFT 11 plakalı hafif ticari araç ile Vural yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle uyarı levhasına çarpıp refüje çıkarak durabildi.

Midibüs sürücüsü Kılıç ise hiçbir şey olmamış gibi ters yönde ilerlemeye devam etti. Kılıç, olay yerinden yaklaşık 100 metre ileride durdu. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmazken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

POLİSLERİ KARŞISINDA GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Araç sürücüleri Vural ve Bozkurt'tan kaza ile ilgili bilgi alan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını da inceledi. Görüntüler üzerine midibüs sürücüsü Kılıç'ın ışık ihlali yaptığını ve ters yöne girdiğini tespit eden ekipler, Kılıç'ın yanına gitti.

Polisleri karşısında görünce şaşıran Kılıç, kazadan haberinin olmadığını söyledi. Bu sırada Kılıç'ın yanında bulunan bir arkadaşı akü tavsiyesi yaptıklarını kazadan haberdar olmadıklarını söyledi.

Sultangazi'de ışık ihlali kaza getirdi VİDEO

"HAREKET EDİNCE YEŞİL YANDI SANDIM"

Kaza anını anlatan sürücülerden Vural, "Ben kırmızı ışıkta bekliyordum. Otobüs de yanımızdaydı. Otobüs ışıkları kapatmıştı, göremiyordum. Bir anda hareket edince ben de yeşil yandı sandım. O ters yöne döndü. Ben bir anda ortada kaldım. Karşı yönden gelen araba ile kafa kafaya çarpıştım" dedi.

Bozkurt ise "Bir tane otobüs kırmızı ışıktan u dönüşü yaptı. Diğer arkadaşta yanından yeşil ışık yandı diyerek geçerek kazaya neden oldu. Çok şükür can kaybı yaşanmadı. Araçlarımızda maddi hasar oluştu." diye konuştu.