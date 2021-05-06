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    Sultangazi'de itfaiye aracı, patenli çocuğa çarpmadan durdu

    Patenle yola çıkan iki çocuktan birinin, yangına giden itfaiye aracının altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
    • DHA
    • 06.05.2021 - 14:31
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 15:12
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    Sultangazi'de itfaiye aracı, patenli çocuğa çarpmadan durdu

    Salı günü saat 15.00 sıralarında İstanbul Sultangazi'deki Cebeci Mahallesi'nde Dökümcüler Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri, olay yerine ulaşmak için harekete geçti.

    Tam kapanmaya rağmen sokakta paten yapan iki çocuk, çıkan siren sesleri üzerine kenara çekilerek yangına hızla giden araçların gitmesini bekledi.

    ARACIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

    Çocuklardan biri kısa bir süre sonra aniden yola fırlayarak, geriden gelen merdivenli itfaiye aracını fark etmedi. Çocuk, anlık bir hamle yapıp sola kaçarak, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

    Sultangazi de itfaiye aracı, patenli çocuğa çarpmadan durdu #1

    Sultangazi'de patenli çocuk itfaiye aracının altında kalıyordu ViDEO

    ATLATILAN TEHLİKELİ ANLAR KAMERADA

    Çocuğun tehlikeli anları bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, yolda paten yapan iki çocuğun siren çalarak gelen itfaiye aracını fark ederek kenara çekildiği ve bir itfaiye aracı geçtikten sonra aniden yola fırlayan patenli çocuklardan birinin geriden gelen merdivenli itfaiye aracının altından kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

    Öte yandan itfaiye ekipleri, adrese ulaştıktan sonra yangına müdahale ederek söndürdü.

    Sultangazi de itfaiye aracı, patenli çocuğa çarpmadan durdu #2

    Sultangazi de itfaiye aracı, patenli çocuğa çarpmadan durdu #3

    Sultangazi de itfaiye aracı, patenli çocuğa çarpmadan durdu #4

    Sultangazi de itfaiye aracı, patenli çocuğa çarpmadan durdu #5

    Sultangazi de itfaiye aracı, patenli çocuğa çarpmadan durdu #6

    Sultangazi de itfaiye aracı, patenli çocuğa çarpmadan durdu #7

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