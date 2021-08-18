Bir gecekonduda kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Yemek yaparken göçmenlerden birinin eternitten sarktığını gören bir kadın, korkuyla evden kaçtı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Polis ekipleri, ilçeye bağlı Cebeci Mahallesi 2496 Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda çok sayıda kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Polis ekiplerini gören kaçak göçmenler, kaçmaya çalıştı.

Bir kaçak göçmen gecekondunun arka penceresinden kaçmaya çalışırken, biri de binanın bodrum katının önündeki eternit üzerinden geçti.

KOŞARAK EVDEN KAÇTI

Bu sırada mutfakta yemek yapan Kadriye Çelik, gelen sesler üzerine balkona baktığında eternitten sarkan kişinin ayaklarını görüp, korkuyla çığlık attı.

Çelik koşarak evden kaçarken, göçmenler de geri kaçarken polise yakalandı.

GECEKONDU MÜHÜRLENDİ

6 kaçak göçmen gözaltına alınırken, diğerleri kaçtı.

Gecekondu, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Sultangazi’de kaçak göçmenlerin gecekondusuna operasyon VİDEO



“İLK ÖNCE KEDİ ZANNETTİM”

Yaşadıklarını anlatan Kadriye Çelik, şu sözleri kaydetti:

“Burada halı yıkadım. Menemen yaparken buraya 15 kişi girdi. Ben adamları ilk önce kedi zannettim, kedi değildi ama erkek adam ayağı gördüm. Bağırdım, 'İmdat cankurtaran yok mu' diye komşumuz Kadir Ağabey'e bağırdım. Eşim evde yoktu, var zannetsinler diye eşime 'Ali yetiş' diye bağırdım. Bağırdığım gibi kendimi dışarıya atıp koştum.





“KENDİ KIZIM VE KOMŞULARIMIN KIZLARI VARDI O YÜZDEN ÇOK KORKTUM”

Çıktım dışarıya komşularım da geldi. Sarkan bir ayak gördüm ama 15 kişi varmış. Geri gitmiş onlar. Oğlumu aradım. Çocuklar geldi aradılar, bulamadılar. Polisler geldi. Komşularım 'Bu ne böyle abla aklını yitirecekti' dediler. Polisler de 'Gerekeni yapacağız' dediler. Kendi kızım ve komşularımın kızları da vardı, o yüzden ben çok korktum.”