Sahibinin elinden kaçarak Cebeci Tüneli’ne giren kurbanlık boğa trafiği tehlikeye soktu. O anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

Pandemisiz ilk Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber kaçan kurbanlık haberleri gelmeye devam ediyor.

Sahibinin elinden kaçan boğa, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan Cebeci Tüneli’ne girdi.

Kaçan boğa, trafiği tehlikeye soktu

İHA'nın haberine göre; sol şeritten giderek kaçan boğa, girdiği tünelde trafiği tehlikeye soktu.

Kameralar tarafından kaydedildi

Sakin bir şekilde hiç bir şey olmamış gibi sol şeritten ilerleyen boğanın o görüntüleri ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sultangazi'de kaçan kurbanlık tünele girdi ViDEO