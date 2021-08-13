Sultangazi'de kaçmaya çalışan kaçak göçmenler yakalandı

Gelen ihbarı değerlendiren polisin operasyonu sonucu bir minibüs dolusu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri taşıyan minibüsün şoförü kaçarken Suriye uyruklu göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi 2499 Sokak'ta çok sayıda kaçak göçmenin bir minibüse bindiğini gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.

Polis ihbarın yapıldığı adrese geldiği sırada minibüs şoförü, olay yerinden kaçtı.

KOŞARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Bazı mülteciler de olay yerinden koşarak, kaçmaya çalıştı.

Kaçan kişiler, kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alınırken, minibüs şoförünü arama çalışmaları devam ediyor.

Sultangazi'de bir minibüs dolusu kaçak göçmen yakalandı VİDEO

SURİYE UYRUKLU BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan göçmen kaçakçılarıyla birlikte hareket ettiği düşünülen Suriye uyruklu bir kişi de gözaltına alındı.

Yakalanan 25'e yakın kaçak göçmen polis merkezi amirliğine götürüldü.