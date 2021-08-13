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    Sultangazi'de kaçmaya çalışan kaçak göçmenler yakalandı

    Gelen ihbarı değerlendiren polisin operasyonu sonucu bir minibüs dolusu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri taşıyan minibüsün şoförü kaçarken Suriye uyruklu göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.
    • DHA
    • 13.08.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 10:15
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    Sultangazi'de kaçmaya çalışan kaçak göçmenler yakalandı

    İstanbul’un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi 2499 Sokak'ta çok sayıda kaçak göçmenin bir minibüse bindiğini gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.

    Polis ihbarın yapıldığı adrese geldiği sırada minibüs şoförü, olay yerinden kaçtı.

    KOŞARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

    Bazı mülteciler de olay yerinden koşarak, kaçmaya çalıştı.

    Kaçan kişiler, kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alınırken, minibüs şoförünü arama çalışmaları devam ediyor.

    Sultangazi'de bir minibüs dolusu kaçak göçmen yakalandı VİDEO

    SURİYE UYRUKLU BİR KİŞİ GÖZALTINDA

    Öte yandan göçmen kaçakçılarıyla birlikte hareket ettiği düşünülen Suriye uyruklu bir kişi de gözaltına alındı.

    Yakalanan 25'e yakın kaçak göçmen polis merkezi amirliğine götürüldü.

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