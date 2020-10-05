Sultangazi'de kadınların merdiven temizleme kavgası

Komşu olan kadınların tartışmasına diğer aile büyükleri de karışınca, olay meydan kavgasına döndü. Polisin müdahale ettiği kavga sonunda 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde komşu kadınlar arasında 'merdiven temizleme' meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Ertesi gün karşılaşan taraflar arasında yeniden başlayan tartışma kavgaya dönüşerek sokağa taştı.

MEYDAN SAVAŞI

Kavgaya diğer aile büyükleri de karışınca adeta meydan savaşına döndü. Kavgada taraflar tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı.

BİR KADIN YARALANDI, 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, kavgaya karışan 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Komşular arasında yaşanan 'merdiven temizleme' kavgasında bir kadının da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. İki tarafın polis merkezinde birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

KENDİNİ CUMHURBAŞKANI KORUMA POLİSİ OLARAK TANITTI

Öte yandan kavgaya müdahale eden polis ekiplerine, bir kişinin kendisini 'Cumhurbaşkanlığı koruma polisi' olarak tanıttığı, yapılan araştırmada polis olmadığı ortaya çıkan kişiyle ilgili yalan beyanda bulunmaktan dolayı işlem yapıldı.