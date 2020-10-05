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    Sultangazi'de kadınların merdiven temizleme kavgası

    Komşu olan kadınların tartışmasına diğer aile büyükleri de karışınca, olay meydan kavgasına döndü. Polisin müdahale ettiği kavga sonunda 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 05.10.2020 - 12:20
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    Sultangazi'de kadınların merdiven temizleme kavgası

    İstanbul’un Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde komşu kadınlar arasında 'merdiven temizleme' meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Ertesi gün karşılaşan taraflar arasında yeniden başlayan tartışma kavgaya dönüşerek sokağa taştı.

    MEYDAN SAVAŞI

    Kavgaya diğer aile büyükleri de karışınca adeta meydan savaşına döndü. Kavgada taraflar tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı.

    Sultangazi de kadınların merdiven temizleme kavgası #1

    BİR KADIN YARALANDI, 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

    Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, kavgaya karışan 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

    Komşular arasında yaşanan 'merdiven temizleme' kavgasında bir kadının da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. İki tarafın polis merkezinde birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

    Sultangazi de kadınların merdiven temizleme kavgası #2

    KENDİNİ CUMHURBAŞKANI KORUMA POLİSİ OLARAK TANITTI

    Öte yandan kavgaya müdahale eden polis ekiplerine, bir kişinin kendisini 'Cumhurbaşkanlığı koruma polisi' olarak tanıttığı,  yapılan araştırmada polis olmadığı ortaya çıkan kişiyle ilgili yalan beyanda bulunmaktan dolayı işlem yapıldı.

    Sultangazi de kadınların merdiven temizleme kavgası #3

    Sultangazi de kadınların merdiven temizleme kavgası #4

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