Girdiği kafeden 400 liranın yanı sıra 2 paket sigara çalan şahıs, dokunduğu yerleri bez ile temizledikten sonra kayıplara karıştı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi'nde bulunan bir kafenin önüne gelen şapkalı ve maskeli bir kişi, iş yerinin camını açarak içeri girdi.

Şahıs içeri girer girmez dikkatli bir şekilde kasanın bulunduğu kısma doğru yöneldi.

Maskeli şahıs, kasada ve bahşiş kutusunda bulunan yaklaşık 400 liranın yanı sıra iki paket de sigara çaldı.

Parmak izi bırakmamak için şahıs, bulduğu bez ile dokunduğu her yeri sildi.

Sultangazi’de kafeye giren hırsız, dokunduğu yerleri bezle sildi ViDEO

KAMERAYA YANSIDI

Şahsın hırsızlık ve temizlik anları, iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde şahsın kasayı açıp içindeki paraları ve iki paket sigarayı aldığı anlar yer aldı.

Masanın üzerinde bulunan bahşiş kutusundaki bir miktar parayı da alan şahsın, iş yerinde bulunan bir bez parçasıyla dokunduğu her yeri sildikten sonra iş yerini terk ettiği görüldü.

“İYİ TEMİZLİK YAPIYOR”

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan iş yeri sahibi Halil İbrahim Keten şu sözleri kaydetti:

“Sabah 05.30 civarlarıydı. Bir kişi buraya gelmiş, gelen giden var mı diye önce etrafı kontrol ediyor. Daha sonra camı açıp içeri giriyor. Mutfak kısmına kasayı açıyor. Bir miktar para alıyor. Sonra personelin bahşiş kutusundaki paralarını alıyor. Çıkmadan önce mutfakta bulunan bir bezle dokunduğu her yeri temizliyor. Gerçekten ben işçiliğini beğendim. İyi temizlik yapıyor.





“MASKE HIRSIZLARIN KENDİNİ KAMUFLE ETME ŞEKLİ OLMUŞ”

Haftada bir gün gelsin camlarımızı silsin, biz 150 lira veririz. Böyle heyecan yaratmasın. Yüzünde maske vardı. Maske artık hırsızların kendini kamufle etme şekli olmuş. Herkes maske ile geziyor. Bu da dikkat çekmiyor.”



