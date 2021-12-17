Gece saatlerinde bir grup tarafından kahvehane ve tekel bayii kurşunlanırken, niyetleri bilinemeyen grubun saldırı anları kameraya yansıdı.

Dün gece saatlerinde İstanbul Sultangazi'deki Zübeyde Hanım Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bir otomobilin içinden kıraathaneye 3 el, tekel bayiine de 28 el ateş açıldı.

Sabah iş yerini açmaya gelen esnaf, iş yerinin kurşunladığını görünce polis ekiplerine haber verdi. Polis, iş yerinini kurşunlayan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

"28 EL ATEŞ ETMİŞLER, NEDEN OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Tekel bayii sahibi Çetin Çelik, "Gazi Mahallesi'nde burada büfe işletiyorum. Gece saat 03.00 sıralarında beyaz bir otomobil iş yerimize ve karşı kıraathaneye 3 el, bizim iş yerine 28 el ateş etmişler. Neden olduğunu bilmiyoruz. Bu olaylar son zamanlarda burada artmaya başladı. Esnaf olarak bu konuda rahatsızız. İçeride dolaplar zarar görmüş. Kimseyle hiçbir husumetimiz yok. Sabah dükkan açıp akşam kapatıyoruz. Kendi halimizde insanlarız. Zevkine mi yapıldı yoksa başka bir amaçla mı hiç bilmiyoruz. Camlar hep parçalandı. İçeride nerden baksanız 45-50 bin lira civarında zararımız var. Tekel olduğu için pahalı ürünler var. Bu bölgede olaylar çoğaldı. Bu konuda yetkililerin üzerinde durması gerekiyor." dedi.

Sultangazi'de kahvehane ve tekel bayiinin kurşunlanma anı kamerada VİDEO



KURŞUNLAMA ANLARI KAMERADA

Öte yandan iş yerinin kurşunlama anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir otomobil ile caddeden geçildiği ve silahla iş yerine doğru ateş açıldığı görüldü.





















