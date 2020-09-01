İki genç kızın arkasından gelerek laf atan bir şahsın, tepki gösteren kızlara mantar tabancasıyla ateş ettiği anlar güvenlik kamerası ile görüntülendi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen 20'li yaşlardaki iki genç kız, arkalarından gelen bir kişi tarafından sözlü tacize uğradı.

"SAKIN POLİSE ŞİKAYET ETMEYİN"

Genç kızların tepki göstermesi üzerine, yanındaki mantar tabancasını çıkaran şahıs, üç el ateş etti. Kaçarken de, "Sakın polise şikayet etmeyin. Etseniz de kimse bana bir şey yapamaz" dedikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

Sözlü tacize uğrayan ve mantar tabancasıyla korkutulan iki arkadaş, korku ve panik yaşarken, kızların yardımına olay yerindeki taksi durağında çalışan taksiciler yetişti.

Sultangazi'de kaldırımda yürüyen genç kızlara taciz VİDEO

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. İki genç kız, ekip otosuyla polis merkezine götürüldü. Emniyette başından geçenleri anlatan kızlar, kendilerine tacizde bulunan kişiden şikayetçi oldu.

İki genç kız ifadelerinde, kendilerini taciz eden kişinin belindeki silahı çıkardığından çok korktuklarını ve gerçek silah zannettiklerini söyledi.

TACİZCİ YAKALANDI

Şüpheli ise polisin çalışmalarının ardından bir gün sonra yakalanarak gözaltına alındı.

"ÇOK KORKMUŞLARDI"

Olay anını anlatan taksici Erkan Gökçe, "Biz esnaf arkadaşlarımızla oturuyorduk. 1-2 el silah sesi gelince aşağı indik. Baktık iki tane kadın. Çok korkmuşlardı, şoka girmişlerdi. Biraz su verdik, sakinleştirdik. Biz ne olduğunu sorduğumuzda, kendilerinin taciz edildiğini ve kendilerine silah çekildiğini söylediler" dedi.

Öte yandan, iki genç kızın yaşadığı o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.