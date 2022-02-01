Sultangazi'de kalorifer peteklerini çalmaya çalıştılar

Taksiyle önüne geldikleri boş bir binadan petek çalmaya kalkışan iki hırsız, mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine petekleri yere atıp taksiyle ortadan kayboldu.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binaya giren iki hırsız, giriş kattaki dairenin peteklerini çalıp geldikleri taksiye yüklemeye çalıştı.

Durumu fark eden sokak sakinleri, taksi sürücüsü ve hırsızlara tepki gösterdi.

PETEKLERİ SOKAĞA ATIP KAÇTILAR

Tepkiler üzerine hırsızlar taksiye yükledikleri petekleri sokağın ortasına attı. Aşağı inen mahalleli taksiyi durdurmaya çalışarak kaçmaya çalışan kişilerin kim olduklarını öğrenmeye çalıştı. Taksinin önünü kesen mahalleli, daha sonra aracın arka kapısını açmaya çalıştı. Bu sırada taksi olay yerinden uzaklaştı.

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ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Mahalleli daha sonra polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, görgü tanıklarının bilgisine başvurdu. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.