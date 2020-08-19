Yolda yürürken rahatsızlanarak bir anda yere yığılan adamın ve durumu fark eden vatandaşların o anları kameraya yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde, işten çıkarak eve doğru giden 35 yaşındaki Suriye uyruklu şahıs, bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

YARDIMINA ÇEVREDEKİLER KOŞTU

Durumu fark eden vatandaşlar yerde yatan adamın yardımına koşarken, Alpaslan Ateş isimli bir kişi kalp masajı yapmaya başladı. Daha sonra nabız kontrolü yapan vatandaşlar, hareketsiz yatan adamın öldüğünü düşünerek, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kontrol ettiği kişinin yaşadığı belirleyerek, ambulansla hastaneye götürdü. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Sultangazi'de kalp krizi geçiren kişinin yardımına koştular ViDEO

"KALBİ DURMUŞTU"

Yardıma koşan esnaf Alpaslan Ateş, "Bir anda sokağın karşısında birinin yere yığıldığını gördüm. Müdahale etmek için yanına gittim. Kalbi ilk önce atıyordu. 3-4 dakika sonra kalbi durdu. Nabzını kontrol ettik, kalp masajı yaptık ama fayda etmedi. Yarası yoktu. Olduğu yerde bir anda düştü. Ambulans gelmeden 3-4 dakika önce kalbi durmuştu." dedi.

Öte yandan, yaşanan o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.