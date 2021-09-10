Haberler

3. Sayfa Haberleri

Sultangazi’de kamu arazine yapılan barakalar yıkıldı

Sultangazi’de kamu arazine yapılan barakalar yıkıldı

Halk arasında ‘Adana Mahallesi’ olarak bilinen kamu arazisi üzerine yapılan baraka evler, belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım sırasında barakada kalan vatandaşlar, alkış tutup oynadı.