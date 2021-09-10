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    Sultangazi’de kamu arazine yapılan barakalar yıkıldı

    Halk arasında ‘Adana Mahallesi’ olarak bilinen kamu arazisi üzerine yapılan baraka evler, belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım sırasında barakada kalan vatandaşlar, alkış tutup oynadı.
    • İHA
    • 10.09.2021 - 10:38
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    Sultangazi’de kamu arazine yapılan barakalar yıkıldı

    İstanbul’un Sultangazi ilçesinde, halk arasında ‘Adana Mahallesi’ olarak bilinene kamu arazisi üzerine derme çatma baraka evler kuruldu.

    Çevredeki vatandaşlar arazi üzerindeki yapılanmaya tepki göstererek Sultangazi Belediyesi’ne şikayette bulundu.

    Bölgeye gelen belediyeye bağlı ekipler, barakaları kaldırmak için çalışma başlattı.

    Çevik kuvvet ekiplerinin de katıldığı çalışmayla barakalar yıkıldı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Çalışma sırasında barakalarda yaşayan bazı vatandaşlar, alkış tutarak oynadı.

    Yaşanan renkli anlar ,kameraya yansıdı.

    MİSAFİR EVLERİNE YERLEŞTİRİLDİLER

    Barakadan çıkarılan vatandaşlar, Sultangazi Belediyesi tarafından geçici olarak misafir evlerine yerleştirildi.

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    Sultangazi’de kamu arazine yapılan barakalar yıkıldı #6

    Sultangazi’de kamu arazine yapılan barakalar yıkıldı #7

    Sultangazi’de kamu arazine yapılan barakalar yıkıldı #8

    Sultangazi’de kamu arazine yapılan barakalar yıkıldı #9

    Sultangazi’de kamu arazine yapılan barakalar yıkıldı #10

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