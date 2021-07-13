Seyir halindeki bir kamyonetin açık kasasındaki kanepede yatarak seyahat eden şahsın tehlikeli yolculuğu saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesi Habibler bağlantı yolunda seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında, kanepede uzanan bir şahsın olduğu görüldü.

Kamyonetin açık kasasında kanepede yatarak seyahat eden şahsı, hemen arkasında seyir halinde olan otomobil sürücüsü cep telefonu ile kayıt altına aldı.

“BİR FREN YAPSA GİDECEK ÇOCUK”

Görüntülerde kamyonetin arkasında tehlikeye aldırmadan yatarak giden şahsın o anları yer aldı.

Otomobil sürücüsünün, “Bir fren yapsa gidecek çocuk.” dediği duyuldu.

Bu şekilde yoluna devam eden kamyonet, bir süre sonra gözden kayboldu.

Sultangazi’de kamyonet kasasındaki kanepede tehlikeli yolculuk VİDEO

