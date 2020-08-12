Park halindeki kamyonetin kilidini kıran 3 şahıs, araçta bulunan gıda malzemesini çalarak olay yerinden kaçtı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'ne plakası belirsiz bir minibüsle gelen 3 kişi, park halindeki 34 BAH 286 plakalı kamyonetin kilidini kırarak içindeki gıda malzemelerini minibüse aktardı.

Hırsızlar daha sonra olay yerinden kaçarak, kayıplara karıştı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kamyonet üzerinde delil çalışması yaparak kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kamyonetin sürücüsü Birol Göktaş ise "Ben saat 09.00'da iş alıyorum. 09.00'a on kala buradan hareket ediyorum. Aracıma binmeden sağını, solunu kontrol ediyorum. O sırada kilidin olmadığını gördüm. Orta kapıyı açtım baktım, araçta kalan fazla malları almışlar. Kamera görüntülerinden her şey gözüküyor." diye konuştu.

Sultangazi'de kamyonetten gıda hırsızlığı