Sultangazi'de kapkaç kovalamacasında kaza

Babasının bankadan çektiği 460 bin TL'yi çalarak kaçan şüphelileri kovalayan Furkan Tosun, aracının takla atmasıyla yaralandı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bankadan 460 bin TL çeken Mehmet Tosun, kapkaç çetesinin hedefi oldu.

O sırada babasının bağrış sesini duyan Furkan Tosun, kapkaççıları aracı ile kovalamaya başladı.

ÇETEYİ YAKALAMAK İSTERKEN KAZA YAPTI

Tosun'un aracı, Atatürk Bulvarı üzerinde takla atarak bir ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tosun, ambulans ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Polis ekipleri, olay yerinde plakasını düşürerek kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"YOL SORMA BAHANESİYLE KOLUMUN ALTINDAN ALIP KAÇTILAR"

Yaşanan olayı anlatan baba Tosun, "Cebeci durağında beklerken iki kişi yanımıza geldi, Bayrampaşa'ya nasıl gidileceğini sordular ben de bilmiyorum dedim, kendisi ile konuşurken arkamdan gelen bir kişi bankadan çektiğim 460 bin TL'yi kolumun arasından çekti ve kaçtı. Ben de oğlum Furkan'a seslendim ancak ne olduğunu anlamadı bu esnada kaçtılar ve oğlum da aracı ile peşlerine düştü." dedi.

Sultangazi'de babasını soyan kapkaç çetesini kovalarken kaza yaptı