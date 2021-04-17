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Sultangazi'de karantinada olması gereken yaşlı adam camiye gitti

Sultangazi'de karantinada olması gereken yaşlı adam camiye gitti

Koronavirüs temaslısı olduğu için karantinada olması gereken kişi cuma namazı için camiye gitti. Cami cemaatinin çağırdığı polis, temaslı kişiyi dışarı çıkartarak evine gönderdi.