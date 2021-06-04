Sultangazi’de kargalar 14 yaşındaki çocuğa saldırdı

Park halindeki aracın üzerinde bulunan yavru kargayı kedilerden korumak isteyen 14 yaşındaki Yunus Emre Aktaş, yetişkin kargaların saldırısına uğradı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde bulunan ağaca yuva yapan kargaların yavrusu yere düştü.

Uçamayan karga yavrusu, park halindeki bir aracın üzerine çıkıp beklemeye başladı.

Sokak kedilerinin karga yavrusunun etrafında gezdiğini fark eden çevre sakinleri, yavruya yardım etmek istese de anne ve baba karga, yavruya yaklaşılmasına müsaade etmedi.

Anne ve baba karga, hem sokaktan geçenlere hem kedilere saldırdı.

SOKAKTAN KAÇMAYI DENEDİ

Sokakta bulunan Yunus Emre Aktaş (14), babası İbrahim Aktaş'ın yavru kargayı bulunduğu yerden almasını söylemesi üzerine kargayı eline aldı.

Bir anda yetişkin kargaların saldırısına uğrayınca binaya kaçtı.

Binanın dış kapı şifresini yaşanan saldırıdan dolayı giremeyince, son çare olarak sokaktan kaçmayı denedi.

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İŞ YERİNE SIĞINDI

Elindeki yavru karga ile kaçmaya çalışırken ayağı takılıp yere düştü.

Kargaların saldırısına uğrayan Aktaş, koşarak iş yerine sığındı.

KAMERAYA YANSIDI

O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Aktaş yavru kargayı, Esenler'de bulunan amcasına bıraktı.

“ANNESİ KAFAMIN ÜZERİNE GELDİ”

Yaşadıklarını anlatan Aktaş, şu sözleri kaydetti:

“Bizim evin önündeki ağaçta karganın yavruları duruyordu. Biz onlara bakıyorduk. Planımız onları alıp beslemekti. Dün kargaların havada uçuştuğunu, sokağa kimseyi sokmadıklarını gördüm. Sokağa kim girerse kargalar kafasına vuruyordu. Ben önce bir büyüğümüze 'yavru kargayı alayım mı' diye sordum. Bana almamam gerektiğini söyledi.

Karga yerde geziyordu. Ben daha sonra bakkala gittim. Dönüşte babam balkondan bana seslenerek kargayı almamı söyledi. Normalde kuş tutan bir insan değilim. Bizim evde muhabbet kuşu var. Onu bile tutamıyorum. Babamın o anki söylemiyle gittim kargayı aldım. Kargayı alır almaz babasıyla, annesi kafamın üzerine geldi.

“ÇİTLERE TAKILARAK DÜŞTÜM”

Bu arada sokakta bulunan birkaç kişi de kaçtı. Ben kendimi korumak için bizim eski binamız olan binaya girmek istedim. Dış kapıyı açmak için şifreyi yazdığımda arka dönüp baktığımda kargalar bana saldırmaya devam etti. Bundan dolayı bir türlü dış kapıyı açmak için şifreyi yazamadım. Bir tanesi elimin üzerine gelince onu bir sarstım. O yere kondu. O yere konar konmaz ben bulunduğum yerden çıkarak, kaçmaya çalışırken bina önünde bulunan çitlere takılarak düştüm.

“BİRİ SIRTIMA PENÇE ATTI”

Sonrasında ayağı kalkarak kaçmaya devam ettim. Onlar da peşimden kovalamaya devam ettiler. Kargalardan biri sırtıma pençe attı, sırtıma tutunmaya çalıştı. Ben o düşsün diye silkelendim. O an karga düştü. Kargaların saldırısına uğrayacağımı bekliyordum. Bu kadar olacağını beklemiyordum.

“GİZLENMEK İÇİN ŞAPKA TAKMAYA BAŞLADIM”

Olaydan sonra gizlenmek ve korunmak için şapka takmaya başladım. Bugün takmadım. Çok fazla da bana saldırmasınlar diye görünmemeye çalışıyorum. Saldırsalar da yapacak bir şey yok. Çocuklarını kaçırdım sonuçta. Ama ben kaçırmasaydım yavru karganın etrafında kediler vardı. Kediler yiyecekti. Bana zarar versinler, yavru karga ölmesin. Şu anda yavru karga Esenler'de oturan amcamın evinde. Kendisi daha önce karga besliyordu. Onun kargası vefat etti. Ben de yavru kargayı ona gönderdim.”

“KORKUDAN KİMSE DIŞARI ÇIKAMAZ OLDU”

Baba İbrahim Aktaş ise, “Kargalar sokağımızda bulunan ağaçta yuva yaptı, yavrusunu büyüttü. Hayvanlar artık uçma aşamasına gelmişti. Bir tanesi uçacağım diyerekten yuvadan kalkıyor. Kalkınca yükselemiyor ve yere düşüyor. Yere düştükten sonra kediler saldırmaya kalkıyor. Anne ve baba kargalar kedilere sürekli engel oluyorlar. Ve sokaktan geçen yayalar da yavruya bir şey yapacak diye düşünerek kargaların saldırısına uğradı. İnanın korkudan kimse dışarı çıkamaz oldu.

“PİŞMANLIK DUYDUM”

Evde iken kargaların sesini duydum. Yavru karganın arabanın üstünde olduğunu gördüm. Bir tane ablamız ona ekmek vermeye çalışıyor, anne ile baba karga da yukarıdan bağırıyordu. Ben o ara oğlumu dışarıda gördüm ve kediler yemesin diye yavru kargayı olduğu yerden almasını istedim. Önce bir tedirgin oldu. Kargaların saldıracağını kendisini korumasını da özellikle söyledim. Oğlum daha sonra kargayı olduğu yerden aldı. Bu sırada diğer kargalar oğluma saldırmaya başladı. Bir ara 'neden oğlumu böyle bir sıkıntının içerisine soktum' diyerek pişmanlık bile duydum. Şu anda kargayı dışarı salamıyoruz, besliyoruz. Belli bir seviyeye geldiğinde bırakacağız." diye konuştu.