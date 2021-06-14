El freni çekilmeden park edilen plakasız kamyonet, geri geri kayarak başka bir kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi ile hareket eden diğer kamyonet, kaldırımda yürüyen kadına çarptı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi 2862 Sokak'ta, park halinde bulunan plakasız bir kamyonet geri geri kaydı.

El freninin çekilmediği söylenen sürücüsüz kamyonet, park halindeki başka bir kamyonete çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisi ile diğer kamyonet hareket ederek kaymaya başladı.

O sırada kaldırımda yürüyen Fatma Alptekin'e (55) çarptı.

Ardından bir iş yerine girerek durabildi.

Yaralanan Fatma Alptekin'in yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kadın, yoldan geçen bir araca alınarak Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavisi devam eden kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay hakkında açıklama yapan bir mahalle sakini, benze kazaların daha önce de yaşanmış olmasına rağmen önlem alınmadığını ve can güvenliklerinin olmadığını belirtti.

KADIN YERDE YATIYORDU”

Kaza anını anlatan esnaf Muhammed Engin, şu ifadeleri kullandı:

“Marketteydim, bir ses geldi. Kadın çığlığı da vardı. Dışarı çıktım. Sokakta park edilmiş bir kamyon vardı. O geri geri gelip diğer park halindeki kamyonete çarpmış. O da önce kadına çarpıyor daha sonra dükkana giriyor. Ben sesleri duyup çıktığımda kadın yerde yatıyordu. Ondan sonra kadını bir arabaya koyup hastaneye götürdüler. Benim bildiğim kadarıyla geri geri kayan kamyonun el frenini adam kaldırmamış. O şekil geri geri gelip diğer kamyonete çarpıyor. İkisinde de şoför yok.”

Sultangazi’de kayan kamyonet, kaldırımda yürüyen kadına çarptı VİDEO







“ALTINA ALIP EZECEKTİ”

Kaza anını anlatan başka bir mahalleli ise, “Sokakta oturuyorduk. Kazadan önce kadın yanıma geldi. Daha önce yaşadığım bir rahatsızlıktan dolayı bana geçmiş olsun dedi. Aradan iki dakika geçtikten sonra pazara gideceğini söyleyerek yanımdan ayrıldı. O sırada sürücüsüz bir kamyon geri geri gelmeye başladı. Park halindeki kamyonete çarptı. Kamyonette hareket edince önce kadına vurdu sonra iş yerine. Eğer kamyonete çarpmasaydı geri geri gelen kamyon kadını altına alıp ezecekti.” ifadelerini kullandı.