Sultangazi'de kayıp çocuğun annesiyle kavuşması ağlattı

Kaybolan 7 yaşındaki çocuk polisler tarafından bulunarak annesine teslim edildi. Çocuğun annesine teslim edildiği sırada duygusal anlar yaşandı.

Dün akşam saat 23.00 sıralarında İstanbul Sultangazi'deki Cebeci Mahallesi'nde devriye gezen "Gece Kartalları" olarak bilinen mahalle bekçileri, Angolla uyruklu bir kadının, sokak ortasında ağlayarak yürüdüğünü ve sürekli olarak çevresine baktığını fark etti.

Durumdan şüphelenen bekçiler, kadının durdurarak, ne olduğunu öğrenmeye çalıştı.

ÇOCUĞUNU KAYBETTİĞİ ANLAŞILDI

Kadının 7 yaşındaki oğlunun kaybolduğu ve onu aradığını söylemesi üzerine bekçi ve polisler küçük çocuğu bulmak için seferber oldu.

KAVUŞTULAR

Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmaları sonucunda küçük çocuk, ekipler tarafından bulundu. Küçük çocuk, ekipler tarafından annesine teslim edilirken duygusal anlar yaşandı. Küçük çocuğun annesi sevinç gözyaşları döktü.













