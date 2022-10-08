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    Sultangazi'de kazanın şiddetiyle motosiklet savruldu: 2 yaralı

    Seyir halindeki otomobil dönüş esnasında sinyal vermeyince yoldan geçen motosiklet ile çarpıştı. Motosikletin üzerindeki 3 kişi, kaldırımda yürüyen kadının üzerine savruldu.
    • 08.10.2022 - 10:29
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    Sultangazi'de kazanın şiddetiyle motosiklet savruldu: 2 yaralı

    Panelvan araç ile motosikletin karıştığı kazada faciadan dönüldü...

    İstanbul'un Sultangazi ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil, dönüş yaparken sinyal vermedi.

    Araç, bu sırada yoldan geçen motosiklete çarptı.

    Kaldırımdaki kadının üzerine savruldular

    Kazanın şiddetiyle devrilen motosikletin üzerinde bulunan 1'i çocuk, 3 kişi kaldırımda yürüyen kadının üzerine savruldu.

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Sultangazi de kazanın şiddetiyle motosiklet savruldu: 2 yaralı #1

    Yaralılar hastaneye sevk edildi

    Motosikletin üzerinde bulunan kadın ile yolda yürüyen vatandaşın yaralandığı belirlendi.

    Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edilirken, iki sürücü arasında da tartışma yaşandı.

    Sultangazi'de kazanın şiddetiyle motosiklet savruldu: 2 yaralı VİDEO

    Sultangazi de kazanın şiddetiyle motosiklet savruldu: 2 yaralı #2

    İnceleme başlatıldı

    İHA'nın aktarımına göre; araya giren polis ekipleri tarafları sakinleştirdi.

    Öte yandan kazaya karışan motosiklet ve panelvan araç çekici ile olay yerinden kaldırılarak otoparka götürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Sultangazi de kazanın şiddetiyle motosiklet savruldu: 2 yaralı #3

    Sultangazi de kazanın şiddetiyle motosiklet savruldu: 2 yaralı #4


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