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    Sultangazi'de kebapçı tavanının çökme anı

    Bir kebapçının tavanının çöktüğü sırada olay yerinde olan iki çalışan son anda kurtuldu. Çökme anları, saniye saniye kameraya yansıdı.
    • 18.06.2022 - 16:50
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    Sultangazi'de kebapçı tavanının çökme anı

    İstanbul Sultangazi'deki İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde 4 katlı binanın girişinde bulunan bir kebapçıda facianın eşiğinden dönüldü.

    Akşam 23.30 sıralarında, müşterileri çıkan kebapçının tavanı çöktü. O sırada iki çalışan, çöken tavanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

    Çalışanlardan biri mutfak bölümüne kaçarken, diğeri koşarak dışarı çıktı. Kebap salonunda hasar oluştu.

     

    "Gündüz yaşansaydı facia olurdu"

    Kebapçıda çalışan Faik Ceylan, "Bir tavan ustası tavanı iyi yapmadığı için çökme meydana geldi. 1 sene önce zaten tadilat yapmıştık. İş yerimiz 1,5 ay tadilatta kaldı. Hem maddi hem manevi olarak o dönem zarar etmiştik. 1 yıl aradan sonra bu olay yaşanınca iyice zarara uğradık. Tavan çöktüğü sırada müşteri yoktu. İki çalışanımız temizlik yapıyordu. Onlarda çöken tavanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldular. Gündüz olsaydı facia olurdu." dedi.

    Sultangazi'de kebapçı tavanının çökme anı VİDEO

    Sultangazi de kebapçı tavanının çökme anı #1

    Sultangazi de kebapçı tavanının çökme anı #2

    Sultangazi de kebapçı tavanının çökme anı #3

    Sultangazi de kebapçı tavanının çökme anı #4

    Sultangazi de kebapçı tavanının çökme anı #5

    Sultangazi de kebapçı tavanının çökme anı #6

    Sultangazi de kebapçı tavanının çökme anı #7


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