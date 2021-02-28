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    Sultangazi'de kısıtlama saatlerinde bacağından bıçaklandı

    Dün sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 14 yaşındaki çocuk, sokakta tartıştığı kişiler tarafından bacağından bıçaklandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.
    • DHA
    • 28.02.2021 - 12:37
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    Sultangazi'de kısıtlama saatlerinde bacağından bıçaklandı

    İstanbul’un Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi 2347 Sokak'ta bulunan parka doğru giden 14 yaşındaki Muhammet Baran E., iddiaya göre karşılaştığı üç kişi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine, şüphelilerden biri yanında taşıdığı bıçakla Muhammet Baran E.'yi sağ bacağından bıçakladı.

    Üç şüpheli kişi daha sonra koşarak, olay yerinden uzaklaştı.

    TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR, DURUMU İYİ

    Çevredeki vatandaşların durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

    Yaralı halde yerde oturan Muhammet Baran E., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedavisi devam eden Muhammet Baran E.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Sultangazi de kısıtlama saatlerinde bacağından bıçaklandı #1

    Sultangazi de kısıtlama saatlerinde bacağından bıçaklandı #2

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