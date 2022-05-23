Sultangazi'de kızına atla diyen babaya 8 yıl 4 ay hapis cezası

Darbettiği kızının evlerinin 4. katındaki balkona çıkmasıyla "atla" diyerek kızı A.Ş’nin balkondan atlamasına sebep olan baba, “intihara teşebbüs” suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Sultangazi’de ocak ayında gerçekleşen olayda, iddiaya göre 15 yaşındaki A.Ş., babası Hacı Şahin tarafından darbedildi. Gördüğü şiddetten kaçan A.Ş. balkona kaçtı.

Kızını balkonda gören baba Hacı Şahin, "Atlarsan atla işimi kolaylaştırırsın." deyince A.Ş., kendini 4. kattan bulunan balkondan aşağı bıraktı. Ağır yaralanan A.Ş. hastaneye kaldırılırken, baba Hacı Şahin tutuklandı. Baba hakkında, “cebir ve şiddet altında intihara yönlendirerek kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan dava açıldı.

Karar duruşması yapıldı

Bugün İstanbul 17.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Haci Şahin SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca mağdur A.Ş. ile müşteki Hacer Şahin de katıldı.

Duruşmada müşteki avukatı, önceki celse müvekkilinin şikayetini değiştirdiğini, şikayetlerinden vazgeçtiklerini ve sanığın beraatini talep ettiklerini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"Evladına kıyacak birisi değilim"

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Haci Şahin, "Kızımı aşağı atmakla suçlanıyorum. Kesinlikle öyle bir şey yok, o benim canımdır, kanımdır. 15 yıllık evlilik hayatım var. Bu sürede eşime ve çocuklarıma tokat atmışlığım yok, evime ve aileme bağlıyım. Ben kötü bir baba olsam eşim ve çocuklarım ziyaretime gelmez. Evladına kıyacak kadar cani bir baba değilim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

"Tokat attı ama öldürme kastı yoktu"

Sanık avukatı ise savunmasında, "Mütalaaya katılmıyoruz, müvekkil çocuğunu öldürmek kastıyla hareket etmemiştir. Bir baba olarak çocuğunu terbiye etmek için tokat attığı varsayılsa bile öldürme kastı yoktur. Müvekkilin tahliyesini ve beraatini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

8 yıl 4 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, sanık Haci Şahin’i, eylemin teşebbüs aşamasında kalmasını da dikkate alarak, ‘cebir ve tehdit altında kızını intihara yönlendirerek olası kastla öldürmeye teşebbüs’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

İHA'ya göre, heyet ayrıca, sanığın tutuklu kaldığı süreyi de göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.



